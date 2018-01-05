Теннисист из Бразилии Беллуччи наказан за употребление допинга

Бразилец Томас Беллуччи, который занимает 112-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, отстранен на пять месяцев от участия в состязаниях по решению Международной федерации тенниса (ITF). Игрок наказан за нарушение антидопинговых правил.

Беллуччи был пойман на употреблении запрещённого Всемирным антидопинговым агентством препарата гидрохлоротиазида, а также его метаболитов в Швеции, где бразильский теннисист играл на турнире в Бостаде, сообщает телеканал Russia Today. Срок отстранения Беллуччи начал отсчёт с 1 сентября 2017 года.