Без агитации и дискуссий: в России стартовал сбор подписей в поддержку Путина

Тема:
Президентские выборы 3 часа назад
Без агитации и дискуссий: в России стартовал сбор подписей в поддержку ПутинаЧитайте нас в Telegram
5 января в России стартовал сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты. Первые пункты участники движения "Волонтеры Победы" открыли в Хабаровске, затем присоединились еще полтора десятка городов. На выборы 2018 года Владимир Путин идет как самовыдвиженец, и по закону должен собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей, но не более 7,5 тысячи в одном регионе.
Волонтер Екатерина Рубцова о процедуре сбора подписей знает теперь наверно не меньше, чем Центризбирком. Подписные листы аккуратно разложены, все готово. "Первые четыре графы — это паспортные данные. Последняя — дата проведения мероприятия, подпись. Всего десять подписей на каждом листе может стоять", — рассказывает Екатерина.
Планка для самовыдвиженцев — 300 тысяч подписей, собрать их нужно не только действующему главе государства. Помимо президента свои заявки представили еще пятеро самовыдвиженцев, но они это сделали позднее.
А вот документы Владимира Путина — он лично подавал их в Центризбирком в конце декабря — уже проверены. Инициативная группа получила право открыть избирательный счет, активистам дали добро.
Масштабная кампания набирает обороты. Точка сбора подписей в одном из торговых центров Москвы, и такие же — по всей стране. Главное условие — волонтеры не имеют права заниматься агитацией, поэтому никаких призывов и никаких дискуссий. У самовыдвиженцев на каждый регион должно приходиться не менее 7,5 тысячи подписей граждан, проживающих в том или ином субъекте Федерации. Оформляют все быстро, главное, чтобы документы были с собой.
"Нужно быть гражданином РФ, иметь при себе паспорт, если паспорт на замене — значит, справку, что происходит замена. И желание поддержать Владимира Путина", — говорит Владислав Марцаленко, руководитель московского штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".
Сторонники президента не скрывают своего настроя. Многие из тех, кто высказался в поддержку Владимира Путина, говорят о стабильности и подчеркивают, как изменилась страна. "Есть, с чем сравнить. Были у нас и 90-е, когда зарплаты задерживали, талонная система. И сейчас, как мы живем — не то чтобы жируем, но, по крайней мере, не бедствуем", — говорит житель Московской области Андрей Сорокин.
Собирать подписи должны и те, кто идет на выборы от партий, — таких претендентов на данный момент 15. Среди них, например, Григорий Явлинский от "Яблока", Борис Титов от "Партии Роста", Ксения Собчак от "Гражданской инициативы". Им по закону надо собрать уже по 100 тысяч подписей.
А вот выдвиженцам от парламентских партий подписей собирать вообще не надо. И таких двое: лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который официально зарегистрирован кандидатом в президенты — он получил соответствующее удостоверение, и Павел Грудинин — директор "Совхоза имени Ленина", формально беспартийный, но идущий под флагом КПРФ.
Важнейшие даты предвыборной гонки уже известны. До 31 января должны быть собраны все необходимые подписи. К 10 февраля ЦИК должен утвердить окончательный список участников выборов. До 16 марта будут идти агитация в прессе и предвыборные дебаты на телевидении и радио. Ну и, собственно, 18 марта пройдут сами выборы президента, интерес к которым уже сейчас растет с каждым днем.
-
Выборы президента: Гордон решила стать Прокофьевой7 часов назад
-
Стартовал сбор подписей в поддержку Путина на выборах-201813 часов назад
-
Самовыдвиженец Яцун подал документы в ЦИК1 сутки назад
-
Навальный обжаловал решение Верховного суда о законности его недопуска на выборы2 суток назад
-
ЦИК России: Эльвира Агурбаш откроет предвыборный счет3 суток назад
-
Самовыдвиженец Чухлебов снят с выборов: у него вид на жительство в Финляндии3 суток назад
-
Тест-драйв УАЗ "Профи": отвечаем на вопросы про конкурента "ГАЗели"
- Посчитали-прослезились: самый дорогой ремонт автомобилей в 2017 году
- Русская студентка шокировала лондонцев Lamborghini, покрытым стразами Swarovski
- Чтиво в новогодние праздники: лучшие хит-парады 2017 года
- Российская Lada Vesta получит сразу две спортивные версии
-
Застрявшие горнолыжники испытали на себе экстремальные качели
- Лишние люди-2018: кто первым попадет под сокращение
- В США создали мускулы для роботов будущего
- Владелец дрона спас мальчика от четырех акул на Багамах
- Самая волосатая девушка вышла замуж
- В Миассе увековечен пельмень-гигант, которому рот радуется
-
8 главных источников для кризиса в 2018 году
- Транспортное недоразумение Египта
- 10 самых доступных автомобилей для россиян
- 8 неудачников года в мире экономики в 2017
- 10 экономических хайпов года
-
Путин изменил состав Совета безопасности
- Москва предостерегла Вашингтон от вмешательства в иранские дела
- Трамп распустил комиссию по расследованию фальсификаций на выборах
- Путин и Моди подтвердили настрой на привилегированное партнерство
- Президент Уганды изменил конституцию ради переизбрания
-
Участница "Дома-2" найдена мертвой
- Летчики рассказали, как прикрыли собой Путина в Сирии
- Дышать жидкостью: российские ученые сделали фантастику реальностью
-
Новогодние гуляния на Тверской
- В Москве увидели "Движение вверх"
- Первый в России магазин игрушек "МУЛЬТ"
-
Телеведущая рассказала, чем съемная квартира лучше своей
- 5 идей, как получить скидку при аренде квартиры
- Как фрилансеру получить ипотеку
- Голливудская звезда сдает жилье, чтобы свести концы с концами
- Плюсы и минусы покупки квартир с отделкой
-
Москва готовится к Рождеству
- В переходе между метро и МЦК открыт бесплатный каток
- Новогодние каникулы: как работают поликлиники, травмпункты и транспорт?
- Авиамоделистам из Долгопрудного подрезали крылья
- Справиться с управляющей компанией помогут МФЦ
-
Игуанопад: США заморозило
- Принц из Нигерии оказался белокожим
- Саакашвили не нужен ни Грузии, ни Украине
-
Неугомонная Мара, Тесак и студентки-живодерки. Самые громкие приговоры 2017 года
- Где и как правильно запускать фейерверки?
- Ор на весь двор: главные мемы 2017 года
- График движения пригородных электричек изменится в праздники
- Осторожно, каникулы! Как квартирные воры выбирают место для преступления
-
10 лучших гаджетов 2017-го
- Все про Galaxy S9: каким окажется главный Android-смартфон 2018 года
- Apple рассказала, зачем замедляет старые iPhone (и замедлит новые)
- Опубликован список худших паролей 2017-го
- Обзор Samsung Galaxy A8 (2018): "народный" флагман
-
Бентли и здоровье: что хотели бы найти под елочкой россияне?
- Яблоки и томаты спасут легкие курильщиков
- 5 салатов, способных заменить оливье
- Есть вопрос: правда ли кофе помогает протрезветь
- Каким должно быть правильное новогоднее застолье?
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Steam будет навязывать вам игры от "кураторов"
- Все, что известно о Harry Potter: Wizards Unite
- Российский сайт поможет вам создать придурковатый блокчейн-стартап
- Джордж Лукас рассказал, что думает про "Последних джедаев"
- Киберспортсменов будет тренировать ИИ
-
Создана первая универсальная ДНК-вакцина от всех штаммов вируса гриппа
- 15 самых ярких астрономических событий 2017 года
- Подарок на целый год: обзор лучших книг по науке и технике
-
"Движение вверх" уже в кино: отзывы критиков
- Лучшие фильмы 2017 года по версии "Фильм Про"
- Стоит ли смотреть "Джуманджи: Зов джунглей": первые отзывы
- Худшие фильмы 2017 года по версии журнала Rolling Stone
- Топ топов – 2017. "Абсолютный рейтинг" лучших фильмов года
- Финал "Игры престолов" отложен
-
Почему глаза не замерзают
- СМИ рассказали о японской традиции лесных купаний
- ООН назвала 12 лучших стран для жизни
- Жительница Австралии поймала рыбу с ногами
- Объявлено о возобновлении попыток отыскать Ноев ковчег
-
У семьи Шаинского нет средств похоронить его на родине
- Нонна Гришаева: Я не могла отказать Джеки Чану
- Он вовсе не "бедный старик". Кое-что из прошлого Джигарханяна
- Я пережил удар судьбы: Юрий Антонов рассказал, почему ушел со сцены
-
Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года
- Объявлены победители фотоконкурса "Дикая природа России"
- Фестиваль длиною в год. В Японии завершаются "Русские сезоны"
- В Ватикане обнаружены две ранее неизвестные фрески Рафаэля
Ранее по теме
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
Фотолента
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
На Багамах россиянин спас ребенка от акул
Нужна помощь: Вику Радченко спасет операция на позвоночнике
Грузины сочли приговор Саакашвили слишком мягким
Ксюша, живи! Два месяца на спасение Ксении Сокольниковой
Трамп обвинил Клинтон в сговоре с Россией
Олегу Табакову стало лучше
Кондолиза Райс выступила против изоляции России
Погода на выходные: в Питере минус, в Москве плюс
Кубок мира по биатлону. Очередной триумф Фуркада
В погоне за красотой модница получила шлеп-губу
Apple признала уязвимость всех iMac и iPhone
10 самых доступных автомобилей для россиян
Рубль в январе: меняем привычки, ищем баланс
"Тренер": кино на спортивных скоростях
Что смотреть: лучшие сериалы 2017 года по версии "Фильм Про"
Рождественский фестиваль стартует под музыку на тексты псалмов
Павел Деревянко попал в XXIII век
В России прекращено производство популярного препарата
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере