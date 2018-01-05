Без агитации и дискуссий: в России стартовал сбор подписей в поддержку Путина

5 января в России стартовал сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты. Первые пункты участники движения "Волонтеры Победы" открыли в Хабаровске, затем присоединились еще полтора десятка городов. На выборы 2018 года Владимир Путин идет как самовыдвиженец, и по закону должен собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей, но не более 7,5 тысячи в одном регионе.

Волонтер Екатерина Рубцова о процедуре сбора подписей знает теперь наверно не меньше, чем Центризбирком. Подписные листы аккуратно разложены, все готово. "Первые четыре графы — это паспортные данные. Последняя — дата проведения мероприятия, подпись. Всего десять подписей на каждом листе может стоять", — рассказывает Екатерина.

Планка для самовыдвиженцев — 300 тысяч подписей, собрать их нужно не только действующему главе государства. Помимо президента свои заявки представили еще пятеро самовыдвиженцев, но они это сделали позднее.

А вот документы Владимира Путина — он лично подавал их в Центризбирком в конце декабря — уже проверены. Инициативная группа получила право открыть избирательный счет, активистам дали добро.

Масштабная кампания набирает обороты. Точка сбора подписей в одном из торговых центров Москвы, и такие же — по всей стране. Главное условие — волонтеры не имеют права заниматься агитацией, поэтому никаких призывов и никаких дискуссий. У самовыдвиженцев на каждый регион должно приходиться не менее 7,5 тысячи подписей граждан, проживающих в том или ином субъекте Федерации. Оформляют все быстро, главное, чтобы документы были с собой.

"Нужно быть гражданином РФ, иметь при себе паспорт, если паспорт на замене — значит, справку, что происходит замена. И желание поддержать Владимира Путина", — говорит Владислав Марцаленко, руководитель московского штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

Сторонники президента не скрывают своего настроя. Многие из тех, кто высказался в поддержку Владимира Путина, говорят о стабильности и подчеркивают, как изменилась страна. "Есть, с чем сравнить. Были у нас и 90-е, когда зарплаты задерживали, талонная система. И сейчас, как мы живем — не то чтобы жируем, но, по крайней мере, не бедствуем", — говорит житель Московской области Андрей Сорокин.

Собирать подписи должны и те, кто идет на выборы от партий, — таких претендентов на данный момент 15. Среди них, например, Григорий Явлинский от "Яблока", Борис Титов от "Партии Роста", Ксения Собчак от "Гражданской инициативы". Им по закону надо собрать уже по 100 тысяч подписей.

А вот выдвиженцам от парламентских партий подписей собирать вообще не надо. И таких двое: лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который официально зарегистрирован кандидатом в президенты — он получил соответствующее удостоверение, и Павел Грудинин — директор "Совхоза имени Ленина", формально беспартийный, но идущий под флагом КПРФ.

Важнейшие даты предвыборной гонки уже известны. До 31 января должны быть собраны все необходимые подписи. К 10 февраля ЦИК должен утвердить окончательный список участников выборов. До 16 марта будут идти агитация в прессе и предвыборные дебаты на телевидении и радио. Ну и, собственно, 18 марта пройдут сами выборы президента, интерес к которым уже сейчас растет с каждым днем.