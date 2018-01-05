Грузины сочли приговор Саакашвили слишком мягким

Суд Грузии заочно приговорил Михаила Саакашвили к трем годам тюрьмы. Новость об этом бывший одесский губернатор узнал на Украине, где изо всех сил пытается расшатать ситуацию в стране. Киевские власти, в отличие от самого Саакашвили, сообщение о приговоре восприняли с оптимизмом, ведь теперь это открывает возможность для его экстрадиции на родину.

Приговор городского суда Тбилиси — три года лишения свободы за злоупотребление служебными полномочиями — многие эксперты и политики в Грузии называют слишком мягким и несправедливым для Михаила Саакашвили.

Судья огласил решение в присутствии нескольких десятков сторонников Саакашвили. Приговор касается незаконного помилования экс-президентом Грузии осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани в 2006 году высокопоставленных чиновников ГБ Грузии.

Приговор стал первым в длинном списке уголовных статей против Саакашвили. По-прежнему нерасследованными остаются кровавый разгон митинга в 2006 году, пытки заключенных в тюрьмах и военная авантюра 2008 года.

"Нужно было расследовать это дело в русле создания преступной системы, которое допускало такие преступление, а не осуждать его за помилование, которое является моральным преступлением, а не уголовно наказуемым", — считает Нино Бурджанадзе, лидер партии "Демократическое движение – единая Грузия".

Щадящий приговор вполне соответствует сегодняшней позиции грузинских властей, не скрывающих, что экстрадиция Саакашвили создала бы дополнительные проблемы в стране. Бывшему грузинскому президенту сегодня не рады ни в Грузии, ни на Украине.

Лицо без определенного гражданства, уличный политик с немногочисленными сторонниками, лазающий по крышам, Саакашвили, тем не менее, продолжает свою маргинальную активность. Поставить точку в этом деле может решение украинских властей об его экстрадиции на родину. И правовой подоплекой для этого вполне может послужить сегодняшнее решение грузинского суда.