"Ростов" подписал форварда сборной Исландии Сигурдарсона

Ведущий нападающий футбольной сборной Исландии Бьорн Сигурдарсон будет выступать за клуб российской премьер-лиги "Ростов". Стороны подписали долгосрочный контракт на 3,5 года с опцией продления еще на один сезон. Ранее исландец играл за норвежский "Мельде".

"Я счастлив подписать контракт с "Ростовом", — цитирует Сигурдарсона официальный сайт клуба с берегов Дона. – У меня было несколько предложений по продолжению карьеры, но ключевую роль сыграли переговоры с руководством "Ростова".

По словам игрока, ему понравились планы по развитию клуба, отношение людей к делу и те задачи, которые стоят перед нами на ближайшие годы: "Я благодарю президента и спортивного директора "Ростова" за приглашение в Россию и обещаю болельщикам, что сделаю все, чтобы наша команда радовала вас победами и красивой игрой".