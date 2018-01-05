Олегу Табакову стало лучше

Состояние народного артиста СССР Олега Табакова, госпитализированного 27 ноября в Первую градскую больницу, на сегодняшний день существенно лучше, но речь о выписке из клиники в ближайшее время не идет.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал заместитель мэра Москвы по социальным вопросам, заслуженный врач РФ Леонид Печатников, который лично курирует пребывание 82-летнего Табакова в Первой градской больнице.

Он подчеркнул, что нынешнее состояние актера куда лучше, чем при поступлении в больницу, у него нормальная температура, есть аппетит, он находится в сознании и общается с окружающими, в том числе с женой и детьми.

Однако, по словам Печатникова, несколько заболеваний затрудняют точный диагноз, и в ближайшее время ждать выписки народного артиста СССР не стоит.

Заммэра затруднился ответить, как долго продлится госпитализация, подчеркнув только, что известный пациент, который нуждается в постоянном уходе врачей, находится в специально оборудованной для него палате в реанимационном отделении.