Эрдоган: Турция устала от переговоров о членстве в Евросоюзе

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что республика долго ждала вступления в Евросоюз, очень устала от переговоров и готова к действиям. Это произошло в Париже после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Анкара не собирается постоянно просить о принятии Турции в состав Евросоюза, подчеркнул турецкий лидер, передает ТАСС.

Переговорный процесс продолжается с 2005 года. Для вступления Турция должна успешно завершить переговоры с Еврокомиссией по 33 из 35 пунктов (два не требуют согласования). После этого все члены ЕС должны проголосовать за Турцию единогласно.

6 июля 2017 года Европарламент принял резолюцию, призывающую приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС до поправок в ее конституционной реформе. В апреле 2017 года прошел референдум по турецкой конституционной реформе: были значительно расширены президентские полномочия.