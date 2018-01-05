Формула-1. Сироткин подпишет с Williams 2-летний контракт

Эпопея с назначением второго боевого пилота формулической команды Williams пока официально не закончена, хотя уже несколько инсайдеров подтвердили, что российский гонщик Сергей Сироткин получит это место, обойдя в борьбе за него соотечественника Даниила Квята и поляка Роберта Кубицу.

На сегодня стороны заняты оформлением контракта, который, как сообщает ВВС, будет заключен на ближайшие два года. То есть Сироткин будет выступать за Williams в чемпионатах "Королевских гонок" в 2018 и 2019 годах.

Однако, официального объявления о сотрудничестве не последует еще как минимум полторы недели, поскольку стороны согласовывают детали договора.