Конькобежец Юсков завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 1500 метров

Российский конькобежец Денис Юсков стал обладателем золотой медали чемпионата Европы на дистанции 1500 метров, который в эти дни проходит в подмосковной Коломне. Россиянин пришел к финишу с лучшим результатом дня – 1 минута 44,53 секунды.

Вторым на этой дистанции оказался голландец Томас Крол, показавший время 1 минута 45,20 секунд. Третьим стал его соотечественник Кун Вервей (1.46,40). Еще один российский конькобежец Сергей Грязцов пришел к финишу с пятым результатом дня (1.46,72), сообщает ТАСС.

Юсков принес в копилку сборной России уже четвертую медаль на домашнем чемпионате Европы. Напомним, что ранее серебро завоевали Ангелина Голикова (500 м) и Екатерина Шихова (1500 м). Третьим на дистанции 500 метров оказался Павел Кулижников. Чемпионат Европы в Коломне завершится 7 января 2018 года.