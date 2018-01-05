Додона отстранили, чтобы запретить в Молдавии российские новости

Президент Молдавии призвал к объединению всех патриотических сил в борьбе с проевропейскими политиками, которые, по его словам, посягают на свободу граждан. Поводом стало решение Конституционного суда, который вновь, уже в третий раз за два месяца, временно отстранил Игоря Додона от должности. На этот раз, чтобы принять закон о так называемой борьбе с пропагандой и ограничить трансляцию российских телепередач. При этом многие противостоящие Додону политики и судьи даже не скрывают, что они давно — граждане Румынии.

Один из самых рейтинговых телеканалов республики "РТР Молдова". Новости, аналитика, развлекательные передачи. Работает 24 часа в сутки. Смотреть этот канал, как и другие российские, для молдаван уже традиция, которую сегодня пытаются нарушить.

Четыре года назад что-то подобное в Молдавии уже было, когда в республике перестал вещать канал "Россия 24". Теперь прозападные силы хотят запретить телетрансляцию всех российских новостных и аналитических программ.

В обход президента информационную блокаду санкционируют судьи с румынским гражданством. Обсуждение резонансного закона шло не больше часа. Как и ожидалось, судьи, не задумываясь, утвердили очередное отстранение президента, а значит в скором времени российские новости для молдаван будут под запретом.

Узнать мнение тех, кто подал идею антироссийского законопроекта, не удалось. В телефонной трубке лишь долгие гудки. Два дня мы пытались дозвониться до Автора законопроекта Сергея Сырбу.

Для главы республики Игоря Додона это третье отстранение от власти . Противники — Демократическая партия под предводительством серого кардинала Молдавии Владимира Плахотнюка — очевидно делает, что хочет. Скорректировать конституцию, запретить, назначить. Последние события даже не тревожные звонки, считают политологи, это набат.

Политики Молдавию насильно разворачивают в сторону запада, хотя четверть населения всей республики зарабатывает на хлеб на востоке. На кишиневском рынке вынужденно обсуждают политику. Продавцов с покупателями волнует, когда политики уже займутся экономическими проблемами, а то покупать уж не на что.

Так или иначе, но Конституционный суд дал право парламенту и правительству отстранить президента и утвердить и семь новых министров, и закон о запрете российских новостей. Правда, пока вступить в силу эти инициативы не могут — подписывать их некому: вся политическая элита отдыхает — каникулы.