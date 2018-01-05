Выдворить Ольгу Курлаеву из Латвии могли за "Хозяйку Литвы"

Утром в пятницу в Россию вернулась корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева, ее депортировали из Латвии, причем границу заставили переходить пешком. Необъяснимые действия в отношении российских журналистов вынудили реагировать даже ОБСЕ. Правда, пока непохоже, что эта реакция произведет впечатление на латвийские власти.

В официальном письме от латвийской полиции Ольге Курлаевой сообщают, что "власти сочли ее угрозой национальной безопасности". Наказать журналистку ВГТРК решили, похоже, за документальный фильм.

"Скорее всего, депортация была связана с тем, что со стороны Литвы пришла просьба о моем выдворении, так как сейчас идет повтор моего фильма "Хозяйка Литвы"", — говорит Ольга Курлаева.

Пограничный переход "Бурачки" — сюда Ольгу привезли ночью латвийские пограничники. Депортировать можно было по-разному, Ольга готова была самостоятельно вылететь из страны. Однако полиция почему-то предпочла везти Курлаеву несколько часов до ближайшего пункта пропуска на границе.

Тут важны детали: двумя сутками ранее депортировали мужа Ольги, продюсера телекомпании ТВЦ. По словам Анатолия Курлаева, полицейские остановили его в торговом центре и вручили бумагу о пожизненном запрете въезда в страну. Несколько часов спустя он уже летел домой. Ольге тогда сказали: "Можете оставаться".

"Как выяснилось у меня запрет с 2015 года. Я про это не знал. Умудрился туда несколько раз съездить, последний раз три месяца назад", — рассказал Анатолий Курлаев.

Супруги Курлаевы бывали в Прибалтике часто, в этот раз просто хотели встретить там Новый год. Почему вдруг они стали персонами нон-грата, не знают. "За мной следили. Снимали, как я обедаю в каком-нибудь ресторанчике. Мы были открыты, нам скрывать нечего. Чем вызвана такая русофобия, не знаю", — говорит Ольга.

После высылки супруга Ольга решает собрать материал о русофобии в Латвии. Формально — при наличии аккредитации и рабочей визы — все требования, в том числе, правоохранительных органов, соблюдены.

Случай далеко не единичный. За последние несколько лет из стран Прибалтики высылали журналистов "РЕН ТВ", "Звезды", "России Сегодня" и даже иностранных корреспондентов. В МИД России такие действия назвали "зачисткой информационного пространства от неугодных СМИ" и призвали профильные международные институты дать оценку выдворению российских журналистов из страны.

"Господин Дезир, обращаемся к вам и в вашем качестве полномочного арбитра представительной международной организации в этом вопросе. Ожидаем, что вы сможете доказать свою способность стоять на страже обеспечения свободы слова на пространстве ОБСЕ", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Случаи нарушений международных обязательств в сфере обеспечения свободы слова в Латвии настолько часты, что международные организации уже вынуждены реагировать. Отвечая на призыв российского МИД, ОБСЕ уже направила в страну письмо с просьбой пересмотреть ограничительные меры в отношении журналистов. Однако латвийский МИД признает наличие черного списка, в котором числится еще несколько тысяч человек, и мнение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе местным властям, кажется, не указ.