Смотреть и пересматривать: на "Движение вверх" приходят по несколько раз

Фильм "Движение вверх" выходит на новый рекорд. Кассовые сборы картины, снятой совместно ВГТРК и студией "ТриТэ", уже в ближайшие дни могут достичь миллиарда рублей. Фильм увидели почти три миллиона зрителей. Но что особенно важно — многие признаются, что пришли на него не в первый раз.

Это не просто блокбастер — здесь и романтика, и драма, и даже юмор. Сюжет "Движения вверх" как идеальная киноформула: фильм основан на реальных событиях, рассказывает о людях, совершивших невозможное, о том, что им пришлось поставить на кон ради победы и чести своей страны.

Напряжение — до финальных титров. И если в конце у зрителя наворачиваются слезы и приходит ощущение долгожданной победы, значит, все было не зря.

Он сидел весь фильм в зрительном зале, но его узнают лишь на выходе. Александр Ряполов — баскетболист из Челябинска. Его первая работа в кино — да какая! Сыграл Алжана Жармухамедова, центрового великой сборной. Фильм и для него самого стал началом движения вверх: бесценный опыт — сняться вместе с Владимиром Машковым и другими звездами российского кино.

"Там есть моменты драматические такие, серьезные. Это фильм о дружбе, при этом он еще и аполитичный", — говорит Александр Ряполов.

О событиях, казалось бы, давних получилось рассказать современно и ярко. И те, кто соскучился по нашему и, главное, качественному кино, теперь точно знают, что оно есть.

Около трех миллионов зрителей с момента премьеры. Ажиотаж и в социальных сетях — интернет-пользователи разбирают фильм на цитаты. Успех подтверждают и данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения — в 10 баллов из 10 "Движение вверх" оценили 73 процента посмотревших кино. И более 90 процентов зрителей рекомендуют ленту к просмотру. На фильм идут и во второй, и в третий раз.

Десятки показов в день, в нескольких залах одновременно, в каждом — аншлаг, и это только в одном кинотеатре. Тот самый случай, когда фильм и зритель нашли друг друга.