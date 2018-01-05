СБУ вручила Саакашвили повестку на допрос

Служба безопасности Украины вручила лидеру "Движения новых сил" Михаилу Саакашвили повестку на допрос 10 января.

Как передает ТАСС, об этом рассказал адвокат бывшего президента Грузии Руслан Чернолуцкий.

Саакашвили инкриминируют получение полумиллиона долларов из России для финансирования ряда митингов с целью свержения президента Украины Петра Порошенко.

В свою очередь, экс-руководитель Одесской области обличает главу страны в незаконном лишении себя украинского гражданства. 29 января Верховный суд Украины рассмотрит иск Саакашвили о признании недействительным соответствующего указа Порошенко.

При этом в Грузии Саакашвили заочно приговорен к трем годам заключения за злоупотребление полномочиями президента страны, выразившееся в помиловании офицеров МВД, обвиненных в убийстве.