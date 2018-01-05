Ростуризм предупреждает о возможном сходе лавин на итальянских курортах

О возможном сходе лавин на итальянских курортах предупреждает Ростуризм и призывает туроператоров информировать туристов о потенциальной опасности.

Туристам, находящимся в Италии, рекомендуется следить за прогнозом погоды и соблюдать меры личной безопасности, говорится в сообщении на сайте ведомства, передает ТАСС.

После снегопада на горнолыжном курорте Червиния в итальянской автономной области Валле-д'Аоста оказались заблокированы более 10 тысяч туристов. Дорожное сообщение с курортом возобновили днем, но в Италии и Франции сохраняется высокая лавиноопасность.