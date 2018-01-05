Теннисист Рублев пробился в финал турнира в Дохе

5 января на теннисном турнире в Дохе состоялся полуфинальный матч, в котором встретились россиянин Андрей Рублев и аргентинец Гидо Пелья. Для выявления победителя понадобилось сыграть все три партии. В двух первых соперники обменялись победами, а в решающем сете сильнее оказался Рублев.

В первой партии российский теннисист уверенно разобрался со своим оппонентом, победив со счетом 6:2. Второй сет прошел в более упорной борьбе. В ней успех праздновал уже аргентинец 6:4. Решающая партия получилась еще более напряженной. Россиянин на тай-брейке вырвал-таки победу — 7:6 в пользу Андрея.

Первым финалистом турнира в Катаре стал француз Гаэль Монфис. Произошло это после того, как его соперник по полуфиналу австралиец Доминик Тим снялся с соревнований из-за вирусной инфекции. Таким образом, 6 января в 13:00 по московскому времени в решающем поединке сойдутся Гаэль Монфис и Андрей Рублев.