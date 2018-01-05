Два россиянина упали с балкона в Таиланде

Двое российских туристов госпитализированы с травмами в Таиланде, отец и дочь упали с балкона своей комнаты в отеле в Паттайе.

Как передает РИА Новости, инцидент произошел 3 января, когда 42-летний Максим Кретов и его 16-летняя дочь Валерия, сидя на краю балкона на втором этаже, не удержали равновесия и упали.

Мужчина сломал левую ногу, девушка получила травму головы.