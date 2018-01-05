Убитый в Питтсбурге россиянин пожертвовал свои органы американцам

Россиянин Антон Кемаев, который погиб от ран, полученных в перестрелке в Питтсбурге, пожертвовал свои органы американцам. С ветераном Джоном Бондом, которому была сделана пересадка почек, «подарок жизни», как он выразился, встретилась вдова Кемаева. Женщина сказала, что чувствует успокоение.

Перестрелка произошла 19 декабря, полиция ведет расследование, но убийцу пока не нашли.

Генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщало, что находится в контакте с родственниками Кемаева, передает РИА Новости.