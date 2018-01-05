Скелетонист Третьяков стал вторым на этапе Кубка мира в Германии

Российский скелетонист Александр Третьяков пришел к финишу со вторым результатом дня на шестом этапе Кубка мира в немецком Альтенберге. Победителем же стал южнокорейский спортсмен Юн Сун Бин, показавший по сумме двух попыток лучшее время — 1 минута 54,28 секунды.

Россиянин уступил южнокорейцу всего 0,39 секунды. Замкнул тройку призеров немецкий скелетонист Кристофер Гротер (+0,76). Совсем близко к подиуму оказался еще один российский спортсмен Никита Трегубов. Его отставание от победителя составило +1,15, сообщает ТАСС.

Победив на очередном этапе, южнокорейский скелетонист Юн Сун Бин набрал 1320 очков, продолжив лидировать в общем зачете Кубка мира.