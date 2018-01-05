Премьер Молдавии не хочет майдана в стране

Премьер Молдавии Павел Филип не желает, чтобы после предстоящих в нынешнем году парламентских выборов в стране случился майдан, и хочет для нее стабильности и развития.

Как передает ТАСС, об этом сообщает молдавское агентство Молдпрес.

Филип заявил, что, несмотря на взятый курс на интеграцию в Евросоюз, правительство страны заинтересовано в сотрудничестве с Россией, которое должно, по словам премьера, основываться на взаимном уважении.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Молдавии отстранил от должности президента страны Игоря Додона, который дважды отклонил закон о запрете российских телеканалов.

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КС дал право временно возглавить Молдавию премьер-министру или руководителю парламента.