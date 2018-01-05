Трамп обвинил Клинтон в сговоре с Россией

Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон в сговоре с ФБР и Россией в Twitter.

Well, now that collusion with Russia is proving to be a total hoax and the only collusion is with Hillary Clinton and the FBI/Russia, the Fake News Media (Mainstream) and this phony new book are hitting out at every new front imaginable. They should try winning an election. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 января 2018 г.

Демократы (его политические оппоненты) настаивают, что Трамп одержал победу в выборах только благодаря поддержке Москвы и срежисированной кампании, которая смогла внести раскол в ряды Демпартии США, Расследованием этого дела сейчас занимаются три комитета Конгресса и спецпрокурор Роберт Мюллер, передает ТАСС.

Трамп утверждает, что за обвинениями в его адрес СМИ не видят очевидных связей Клинтон с российскими властями. В феврале 2017 года он публично заявил, что та "отдала России 20%" американского урана, а брат Джона Подесты, руководителя предвыборного штаба Клинтон, якобы "положил в карман 180 тысяч долларов" от компании Uranium One, приобретение которой госкорпорацией "Росатом" допустила Клинтон.

Кроме того, Трамп требует от Минюста разобраться, почему Клинтон, будучи госсекретарем, нарушала правила служебной переписки по электронной почте.