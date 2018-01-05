Четыре человека застрелены в США

Четыре человека погибли в результате стрельбы в городе Санта-Кларита к северу от Лос-Анджелеса.

Как передает ТАСС, об этом в Twitter сообщили представители шерифа округа Лос-Анджелес.

Отмечается, что полицейские из отдела по расследованию убийств выехали на место преступления. Местным жителям рекомендовано избегать этого района.

Газета Los Angeles Times уточняет, что среди убитых — две женщины, мужчина и подросток. О мотивах расстрела ничего не сообщается.