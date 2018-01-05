Буря во Франции унесла жизни, как минимум, пяти человек

По меньшей мере, пять человек погибли, двое пропали без вести, 27 получили травмы различной степени тяжести из-за урагана "Элеанор", который обрушился на территорию Франции в ночь на 3 января.

Как передает ТАСС, об этом сообщили местные СМИ.

Ранее сообщалось о трех погибших. Тела еще двух жертв стихии были найдены в департаментах Савойя и Верхняя Савойя. Это 65-летний пожарный, который 4 января пропал без вести, и житель коммуны Шуази, на которого рухнула стена здания.

В 14 департаментах Франции на востоке, севере и юго-западе страны объявлен предпоследний уровень метеоугрозы в связи с высоким риском наводнений. Из-за проливных дождей в Париже уровень воды в Сене вырос вдвое и достиг отметки в 3,2 метров. В городе объявлен желтый уровень метеорологической опасности. Пик паводка во французской столице ожидается в предстоящую субботу и воскресенье.

"Элеанор" стал четвертым ураганом, обрушивающимся на Францию за последние три недели. 3 января он со скоростью 130-140 километров в час накрыл 51 департамент страны, прервав кое-где железнодорожное сообщение и оставив без света сотни тысяч домов, как это произошло в Нормандии.