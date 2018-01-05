В Китае 13 человек стали жертвами снегопадов

Минимум 13 человек на востоке Китая погибли из-за снегопадов.

В провинции Аньхой погодные катаклизмы начались 3 января. Это сильнейший снегопад за последние 10 лет, уже пострадали более миллиона человек, ущерб превысил 190 миллионов долларов.

Режим ЧС объявлен в девяти городах провинции, включая город Хэфэй.

Снегопады и ледяные дожди прошли в последние три дня в провинциях Хэнань, Хубэй, Хунань, Цзянсу и Шэньси.

Уровень опасности Центральной метеорологической службой КНР повышен до оранжевого, передает ТАСС.