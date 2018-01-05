Россияне Васильев и Жильцов победили на четвертом этапе ралли-марафона

Российский экипаж Владимира Васильева в пятницу, 5 января, опередил всех на четвертом этапе ралли-рейда Africa Eco Race среди внедорожников и грузовиков. Таким образом, это победа стала для нашей команды уже третьей в африканской гонке. Россияне продолжают уверенно лидировать в генеральной классификации.

На этот раз экипаж в составе Владимира Васильева и Константина Жильцова преодолел дистанцию в 497 километров за 4 часа 47 минут и 9 секунд. Вторыми пришли к финишу французы Матье Серрадори/Фабиан Люркин (+03.21). Еще один французский экипаж — Паскаль Томасс/Паскаль Ларрок — занял третье место (+09.28), сообщает РИА Новости.

По итогам четырех этапов команда Васильева и Жильцова в генеральной классификации увеличила отрыв от Серрадори и Люркина до 10 минут 23 секунд.