Колобков доволен стартом российских конькобежцев на чемпионате Европы

Министр спорта РФ Павел Колобков признал старт домашнего чемпионата Европы по конькобежному спорту удачным для россиян. Напомним, что в первый день соревнований были разыграны медали на четырех дистанциях. На всех из них наши спортсмены попали в призеры.

"Без сомнений, для российских конькобежцев первый день домашнего чемпионата Европы стал успешным. В каждой из четырех дисциплин — по награде. Поздравляю Дениса Юскова с заслуженным золотом на дистанции 1500 м", — приводит слова Колобкова ТАСС.

Также он отметил, что Павел Кулижников был близок к золоту на дистанции 500 метров. Похвалил министр спорта и российских конькобежек. "Прекрасно выступили наши серебряные медалистки Ангелина Голикова и Екатерина Шихова. Очень рад за ребят и желаю им новых спортивных успехов", – заявил Колобков.

Чемпионат Европы по конькобежному спорту проходит в подмосковной Коломне. В первый день соревнований россияне завоевали золотую, две серебряные и одну бронзовую медали.