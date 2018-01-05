Небоскреб Трампа угрожали взорвать

Сотрудники Секретной службы США и нью-йоркские полицейские провели проверку в окрестностях небоскреба "Трамп-тауэр" на Манхэттене.

Как передает ТАСС, об этом сообщила газета New York Daily News, пояснив, что причиной проверки стал звонок об угрозе взрыва в этом районе.

По данным издания, человек, позвонивший в полицию, сообщил, что некие террористы собираются осуществить взрыв рядом с небоскребом, в котором проживал Дональд Трамп до избрания на пост президента.

По итогам проверки никакого взрывного устройства не было найдено. Отмечается, что с телефонного номера, с которого был сделан звонок, и ранее поступали угрозы. Владелец номера пока не найден и неизвестно сам ли он звонил с угрозами.

Небоскреб "Трамп-тауэр" расположен на Пятой авеню в центре Манхэттена в Нью-Йорке. В 2016 году там размещался предвыборный штаб Трампа.