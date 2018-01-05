Эстония обвинила Россию в подготовке войны с НАТО

Командующий Силами обороны Эстонии генерал Рихо Террас заявил, что в ходе учений "Запад-2017" Россия тренировалась для полноценной войны с НАТО.

Террас уверен, что учения носили наступательный характер, это была симуляция масштабного военного нападения на НАТО. Масштаб учений превышал заявленный.

Ранее заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин утверждал, что учения имеют оборонительный характер, на них отрабатывается борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа, передает РИА Новости.

В середине сентября 2017 года года прошли совместные стратегические учения "Запад-2017" под руководством начальников генеральных штабов России и Белоруссии. Около 12,7 тысячи военнослужащих приехали на полигоны России и Белоруссии.

Начальник генштаба ВС - первый замминистра обороны Белоруссии Олег Белоконев заявлял, что с учетом наращивания сил НАТО у границы Белорусии и РФ ажиотаж непонятен.