Воздушный разведчик США шпионил вблизи границ РФ на Балтике

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W совершил очередной многочасовой полет у границ Калининградской области.

Как передает "Интерфакс", об этом стало известно из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский военный самолет с бортовым номером 62-4134 и позывным DUNK08, стартовал с британской авиабазы Милденхолл и в течение нескольких часов летал вблизи побережья Калининградской области над Балтийским морем.