Президент Франции не доверяет переговорам по Сирии в Сочи и Астане

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что астанинский процесс по сирийскому урегулированию был полезен, но не подходит по формату для политического процесса.

Об этом Макрон заявил после переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Париже.

По мнению Макрона, стороны больше заботятся о собственном влиянии, чем о создании настоящей инклюзивной стабильности. Должны быть привлечены другие региональные державы.

Кроме того, на переговорах должна быть представлена сирийская оппозиция, свое мнение должны выразить те, кто бежал и от ИГИЛ (запрещено в РФ), и от режима Башара Асада.

Макрон допустил, что можно дать развитие астанинско-сочинскому процессу, но с другими методами и расширенным кругом участников.

Эрдоган, в свою очередь, считает, что в астанинском процессе участвуют и государства-наблюдатели, результаты Астаны получили развитие в Сочи.