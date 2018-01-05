Президент Франции не доверяет переговорам по Сирии в Сочи и Астане

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Конфликт в Сирии 34 минуты назад
Президент Франции не доверяет переговорам по Сирии в Сочи и АстанеЧитайте нас в Telegram
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что астанинский процесс по сирийскому урегулированию был полезен, но не подходит по формату для политического процесса.
Об этом Макрон заявил после переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Париже.
По мнению Макрона, стороны больше заботятся о собственном влиянии, чем о создании настоящей инклюзивной стабильности. Должны быть привлечены другие региональные державы.
Кроме того, на переговорах должна быть представлена сирийская оппозиция, свое мнение должны выразить те, кто бежал и от ИГИЛ (запрещено в РФ), и от режима Башара Асада.
Макрон допустил, что можно дать развитие астанинско-сочинскому процессу, но с другими методами и расширенным кругом участников.
Эрдоган, в свою очередь, считает, что в астанинском процессе участвуют и государства-наблюдатели, результаты Астаны получили развитие в Сочи.
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