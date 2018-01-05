Хоккеистки сборной России вышли в финал турнира шести наций

Женская сборная России по хоккею оказалась сильнее финских хоккеисток в буллитной серии на турнире шести наций Meco Cup в Германии 4:3. Эта победа стала второй для россиянок. Благодаря ей наша команда пробилась в финал, где померится силами со сборной Швеции.

Встреча с финскими хоккеистками получилась очень упорной. Ни основного, ни дополнительного времени не хватило соперницам, чтобы выявить победителя. В серии же буллитов точный бросок Марии Баталовой вывел россиянок в финал, сообщает РИА Новости.

Наша команда, одержав две победы, возглавила группу В. В субботу, 6 января, российские хоккеистки сразятся в финале с соперницами из Швеции. Шведки также заняли первое место в своей группе.

Ранее Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил от соревнований шестерых хоккеисток сборной России. Кроме того, результаты нашей команды в Сочи были аннулированы.