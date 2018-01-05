Тиллерсон вновь пригрозил Пхеньяну

В интервью телекомпании CNN госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что президент Трамп выступает с жесткими высказываниями в адрес КНДР, поскольку Пхеньян понимает только такую риторику.

По словам главы американской дипломатии, цель Соединенных Штатов — добиться денуклеаризации с помощью дипломатических усилий, и в случае необходимости эти усилия опираются на мощные военные возможности.

Рекс Тиллерсон подчеркнул, что цель политики США состоит в достижении полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова, передает ТАСС. При этом он указал, что если в КНДР будут продолжаться ракетные и ядерные испытания, то "северокорейцам придется понять, что карательные меры в отношении них будут предприниматься и впредь, и они будут все более жесткими".

Как сообщалось, северокорейский лидер Ким Чен Ын в новогоднем обращении к народу своей страны заявил, что на его рабочем столе постоянно находится ядерная кнопка, подчеркнув при этом, что в случае принятия КНДР решения о нанесении ядерного удара в зоне поражения находится вся территория США. В ответ президент США Дональд Трамп напомнил, что у него тоже есть такая кнопка, при этом она больше и работает.