Болельщики пострадали из-за обрушения заграждения на матче сборных Омана и ОАЭ

После финальной игры Кубка наций Персидского залива по футболу между сборными Омана и ОАЭ двенадцать болельщиков получили ранения в результате обрушения заграждения. Пострадавшие были госпитализированы. Сообщается, что травмы, полученные зрителями, незначительны.

Финальная встреча, прошедшая в Кувейте, завершилась победой сборной ОАЭ в серии послематчевых пенальти. После игры не выдержали заграждения на одной из трибун, что привело к травмам нескольких болельщиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на France-Presse.

Представители турнира заявили, что все пострадавшие были отправлены в больницу. Их жизни ничего не угрожает.

Dozens of fans fell into a runway at the Jabir International Stadium on Friday, after the end of #Oman and UAE's #Gulf_Cup23 Cup final pic.twitter.com/clnmLeSXzI