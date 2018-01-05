В Москве скончалась врач-телеведущая Ирина Чукаева

Врач–телеведущая, доктор медицинских наук Ирина Чукаева скончалась в Москве на 68-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения, полученные после перенесенной пневмонии.

На протяжении десяти Ирина Чукаева лет была автором и ведущей программы "Студия "Здоровье", с 2001 по 2008 год выходившей на телеканале "Россия 1", с 2013 — на Общественном телевидении России. Также она была заведующей кафедрой клинической терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, напоминают "Известия".