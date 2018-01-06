"Химки" одолели немецкий "Бамберг" в матче баскетбольной Евролиги

В матче 16-го тура баскетбольной Евролиги подмосковные "Химки" встречались в гостях с немецким клубом "Бамберг". Поединок выдался крайне упорным. В двух четвертях из четырех был зафиксирован ничейный счет. И все же российские баскетболисты сумели сломить сопротивление хозяев паркета.

Перед игрой с "Бамбергом" подмосковная команда занимала восьмое место в турнирной таблице, а ее соперник расположился на 13-й строчке. Первая четверть закончилась со счетом 26:26. В оставшееся время борьба на площадке была такой же упорной. Лишь в концовке матча "Химкам" удалось немного оторваться от немцев, что и позволило российской команде одержать победу 74:70. В составе победителей лучший результат показал Алексей Швед, набравший 28 очков.

Ранее московские армейцы провели свой матч в Евролиге, уступив в гостях "Барселоне". Тем не менее "красно-синие" остались лидерами турнира.