Арсена Венгера дисквалифицировали на три матча за критику судей

Главный тренер английского "Арсенала" Арсен Венгер получил трехматчевую дисквалификацию за критические высказывания в адрес судей. Кроме того, французский специалист оштрафован на 40 тысяч фунтов стерлингов. Венгер был наказан после расследования Английской футбольной ассоциации.

В последнее время наставник "канониров" не раз позволял себе критиковать решения судей по тому или иному поводу. Например, после ничейного матча с "Челси" француз заявил, что Азару нужно было показать желтую карточку за симуляцию.

После решения о дисквалификации наставника "Арсенала" на три матча Венгер будет вынужден пропустить кубковые игры против "Ноттингем Форест" и "Челси", а также встречу чемпионата страны с "Борнмутом", сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Telegraph.