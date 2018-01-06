Британские исследователи выяснили причину смерти А.П.Чехова

Группа исследователей из Куодрэмского института биологических наук выяснили, что непосредственной причиной смерти русского писателя и драматурга Антона Чехова стало кровоизлияние в мозг.

Изучив химический состав проб, взятых с подписанной драматургом открытки, его писем, и с нательной рубашки с пятном крови, которая была на писателе в момент смерти, ученые обнаружили наряду с протеинами, свидетельствующими о наличии микробактерий туберкулеза, белковое вещество, способствовавшее образованию тромба, который привел к закупорке сосудов и кровоизлиянию в мозг, сообщает ТАСС со ссылкой на британской издание Time.

Антон Павлович Чехов скончался 15 июля 1904 года в гостинице на курорте Баденвайлер в немецком Шварцвальде, куда он прибыл из-за очередного обострения туберкулеза. Жена писателя Ольга Книппер-Чехова рассказывала, что он заказал бокал вина и, заметив, что давно не пил шампанского, выпил его с улыбкой на лице. После этого Чехов лег, отвернувшись, на левый бок и вскоре умер. Как следует из этого повествования, туберкулез, самым серьезным образом подорвавший здоровье писателя, не мог быть непосредственной причиной его скоропостижной смерти. Ранее биографы Чехова полагали, что причиной кончины писателя мог стать сердечный приступ.