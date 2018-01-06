Денис Юсков: не понимал, снимут меня или нет

После победы на чемпионате Европы по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров россиянин Денис Юсков рассказал об ощущениях от первого старта, а также поделился своими переживаниями по поводу протеста Крола, который надеялся на дисквалификацию нашего спортсмена.

По мнению голландского конькобежца, россиянин, пересекая разграничительную линию, помешал ему показать лучший результат. Однако судейский комитет оправдал Юскова. "Не понимал, что произошло, снимут ли меня или нет. Все равно видел, что люди за меня болеют. Спасибо им огромное за поддержку", — цитирует Дениса ТАСС.

Также он поделился своими ощущениями после финиша. "После забега заболела голова, нужно было посидеть на лавке, отдохнуть. В целом результат не стал для меня неожиданностью", — заявил российский конькобежец.

6 января Юсков примет участие в забеге на 1000 метров. Он сообщил, что надеется и на этой дистанции добиться победы.