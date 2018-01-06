Американская "молодежка" утешилась бронзой домашнего чемпионата мира

В матче между сборными США и Чехии был разыгран первый комплект медалей молодежного чемпионата мира, проходящего в Баффало. Американские хоккеисты без проблем разобрались с соперником, завоевав бронзовые награды. Однако хозяева турнира мечтали о медалях иного достоинства.

Неожиданно уступив в полуфинале сверстникам из Швеции, игроки сборной США выместили всю свою обиду по этому поводу в матче за третье место против чешской команды. Правда, в первом периоде был забит всего один гол, да и тот за четыре секунды до перерыва.

Зато во втором игровом отрезке американцы отправили в ворота соперника шесть безответных шайб, досрочно сняв вопрос о победителе в этой встрече. И хотя в начале третьего периода чехи отквитали два гола, ход игры все равно контролировали хозяева турнира. Итоговый счет – 9:3 в пользу сборной США.

Напомним, что в финальном матче молодежного чемпионата мира, который начнется 6 января в 04:00 по московскому времени, встретятся канадцы и шведы.