Высылка супругов Курлаевых: двойные стандарты по-европейски

Высылка супругов Курлаевых: двойные стандарты по-европейскиЧитайте нас в Telegram
Депортированная из Латвии журналистка ВГТРК Ольга Курлаева вернулась в Москву. Рига объявила ее угрозой национальной безопасности и аннулировала визу, и это при том, что в стране она находилась законно. Как отреагировала Европа на нарушение прав журналиста?
Ольга и Анатолий Курлаевы находят силы шутить, несмотря на усталость и долгий путь домой — он занял более суток. Латвия объявила российскую журналистку угрозой государственной безопасности, аннулировала действующую шенгенскую визу и выслала из страны вслед за супругом.
С журналистами не церемонились: отправили не напрямую из Риги, а с бессмысленным многочасовым ожиданием в центре для задержанных иностранцев. "Долго держали, потому что, как мне объяснили российские пограничники, они аннулировали визу. То есть, они передавали на все посты в Европе, что присутствие гражданки Курлаевой нежелательно, то есть, журналиста российского телеканала ВГТРК не должно быть в Евросоюзе. Потому что они очень боятся, что я приеду опять-таки в Латвию через другую страну Шенгенского соглашения", — уверена Ольга.
С задержанием Ольги Курлаевой, к слову, тоже как будто бы не торопились. Не просто присматривались — откровенно выслеживали, и не заметить горе-шпионов было просто невозможно. Ольга Курлаева вспоминает: "Да, за мной следили, снимали через окошко, как я обедаю в каком-нибудь ресторанчике. Подходили, спрашивали. Мы открыты, я ничего не совершала противозаконного. Чем вызвана такая русофобия? Вот реальная фобия, я по-другому это назвать не могу".
Об этой самой русофобии Ольга Курлаева сделала уже несколько фильмов, что наверняка злило Вильнюс (ее материал о Литве как раз недавно показали по телевидению) и пугало Ригу, где российским журналистам давно пытаются заткнуть рот. Кстати, в Латвию наша коллега приехала абсолютно легально: границу пересекла на основании действующей шенгенской рабочей визы, той самой, что дает право на любые деловые контакты и переговоры в стране пребывания.
Весьма специфический подход Латвии к трактовке европейских законов — точно не новость, особенно для Ольги Курлаевой и ее мужа, продюсера телеканала ТВЦ. Анатолий Курлаев приехал в Ригу вместе с женой, точно так же официально пересек границу, чтобы уже на следующий день узнать, что въезд в страну, куда накануне его пропустили латвийские таможенники, на самом деле ему запрещен. "Подошли, представились, забрали мой паспорт. Сказали: проедем с нами в отделение полиции, ничего мне не объяснили. Приехали туда. Там выяснилось, что у меня пожизненный запрет на въезд с 2015 года в Ригу. Я, соответственно, этого не знал. Причем несколько раз туда умудрился съездить с 2015 года, в последний раз — месяц назад", — вспоминает он.
Латвийские каналы тоже рассказали о депортации Курлаевой. Объективностью там и не пахнет: о том, что журналистка законно въехала в страну и легально там работала, нет ни слова. Журналистов называют чуть ли не исчадием ада.
Любопытно, что братья и сестры Латвии по европейской семье на столь грубое нарушение прибалтийской страной свободы слова до последнего предпочитали просто не обращать внимания, а сложившуюся ситуацию никак не комментировали. С просьбой отреагировать на решение о высылке журналистов Россия обратилась в ОБСЕ. Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, от представителя организации по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира Москва ждет публичной позиции и конкретных шагов.
Когда ее заявление было обнародовано, в ОБСЕ все-таки прервали молчание, сообщив, что написали письмо латвийским властям и просят пересмотреть ограничительные меры в отношении "зарубежных журналистов". При этом тот факт, что гонениям подвергаются почему-то журналисты исключительно российские, не уточняют.
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