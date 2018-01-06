Футболист Тевес покинул "Шанхай Шэньхуа" ради родной "Боки Хуниорс"

Аргентинский нападающий Карлос Тевес принял решение покинуть китайский клуб "Шанхай Шэньхуа" ради возвращения в свой родной клуб "Бока Хуниорс". Это возвращение в "Боку" является уже вторым для футболиста – в 2015 году он уже возвращался в клуб из Буэнос-Айреса из стана туринского "Ювентуса".

"Добро пожаловать, Карлитос! Тевес вернулся домой, — сообщается в микроблоге аргентинского клуба в Twitter, которое цитирует РИА Новости. – Сегодня он присоединился к команде и уже тренируется с одноклубниками".

За свою карьеру Тевес успел поиграть за такие клубы, как английские "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", итальянский "Ювентус". Сообщается, что в "Шанхае" игрок получал одну из самых крупных зарплат в мире – порядка 40 миллионов евро за один сезон. При этом в контракте была прописана возможность досрочного расторжения соглашения при условии, что китайцам будет выплачено 60 процентов стоимости трансфера аргентинца. Эта опция и была использована.

За китайский клуб Тевес провел 16 игр, забил 4 гола.