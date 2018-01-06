Байкал ждет смелых и выносливых

Множество туристов приезжают в новогодние каникулы на Байкал. Самые выносливые и подготовленные отправляются покорять озеро с севера на юг на коньках или велосипедах, а это путь длиной в 600 километров.

Для многих туристов отдых на Байкале начинается с этнографической деревни Тальцы. Обычно гостей здесь встречают красавица Ангара и отец ее Байкал, но на время новогодних праздников их подменяет Дед Мороз.

Под открытым небом — памятники архитектуры: избы, усадьбы, острог, которому более 300 лет. А на берегу можно увидеть деревянные лодки-карбасы. Одна из них – самая большая из тех, что ходили по Байкалу. Ее длина — более 14 метров, а возраст — более 100 лет. С таких судов местные жители испокон веков ловили неводами омуля. Эти лодки до сих пор можно увидеть на Байкале.

Александр Жилинский организовывает на Байкале конные прогулки, но не часовые или двухчасовые — этим сегодня мало кого удивишь — а многодневные. За это время гости успевают увидеть заснеженные леса и прибрежные скалы. "Зима на Байкале — это целый мир, который может подарить массу положительных эмоций, потому что сам Байкал необъятен. По расстоянию Байкал — как от Москвы до Питера, соответственно, здесь много разных уголков, которые можно посетить", — говорит организатор туров.

Со всего мира сюда приезжают любители активного отдыха, многие из которых ради того, чтобы преодолеть более 600 километров — такова протяженность озера с севера на юг — по льду. Самые подготовленные успешно делают это: кто на коньках, кто на велосипедах.

Во время ледовых путешествий туристы останавливаются в небольших гостиницах. На побережье их достаточно много, и каждый год появляются новые. Туроператоры говорят, что из-за конкуренции цены в последнее время упали до минимума. Например, в поселке Листвянка самый дешевый номер обойдется всего в 300 рублей с человека. Еще гостиницы отличаются тем, что независимо от того, к какому ценнику они относятся, у них есть общий стиль. Изготовлены они из дерева, так как местные гостиничные операторы не очень любят такой материал, как кирпич.

Сейчас на Байкале настоящий туристический бум: в 2017 году на озере побывало почти полтора миллиона человек, а 10 лет назад было в три раза меньше. Гости едут из Китая, Кореи, Западной Европы, но больше всего здесь российских туристов. Некоторые даже специально приезжают из Крыма или Краснодарского края, чтобы увидеть настоящую снежную зиму и прогуляться по Байкальскому льду.