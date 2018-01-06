В Москве тепло и сыро

В субботу, 6 января, столичный регион вновь окажется в зоне влияния идущего с запада атмосферного фронта, связанного с атлантическим циклоном. Под его влиянием на берега Москвы-реки будут поступать новые порции осадков и более теплые воздушные массы.

В Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, временами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, местами переходящего в дождь, передает Центр погоды ФОБОС. Максимальная температура в столице от 1 до 3 градусов тепла, по области – 0 – плюс 3 градуса. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 742 мм рт. ст.