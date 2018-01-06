Обрушение на рынке в КНР: пострадали восемь человек

Восемь человек получили травмы в результате обрушения кровли на одном из оптовых рынков в городе Сиань — административном центре провинции Шэньси на северо-западе Китая. Инцидент произошел в субботу, 6 января, передает ТАСС.

По данным информационного портала "Сина", причиной ЧП предположительно стало большое количество снега, скопившееся на крыше торговых павильонов. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, на месте обрушения работают правоохранители и представители местных органов власти. Начато следствие.