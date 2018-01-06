В ДТП в Нижегородской области погибли пять человек

В Починковском районе Нижегородской области погибли в автомобильной аварии пять человек. Как рассказали ТАСС в экстренных службах, ДТП произошло на 211-м километре федеральной автодороги Нижний Новгород — Саратов.

Там лоб в лоб столкнулись грузовой автомобиль и легковушка. Уточняется, что столкнулись бензовоз MAN и ВАЗ-2114. В результате столкновения погибли водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля. Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии, выясняя причины случившегося.