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6 января 201809:47

Хоккеист Швеции выбросил свою медаль после финала молодежного чемпионата мира

2018.worldjunior.hockey

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Капитан сборной Швеции Лиас Андерссон после проигранного финального поединка сборной Канаде (1:3) в рамках молодежного чемпионата мира-2018 на церемонии вручения выбросил свою серебряную медаль болельщику на трибуны. Изначально при награждении хоккеист хотел просто взять ее в руки, не надевая на шею, однако ему дали понять, что ее все-таки нужно надеть.

Впрочем, получив свою награду, швед тут же ее снял и выбросил на трибуны.

Напомним, что в финальном поединке сборная Канады одержала победу на мировом первенстве для игроков до 20 лет у команды Швеции со счетом 3:1, а в игре за третье место команда США разгромила Чехию – 9:3.

Сборная России вылетела на стадии 1/4 финала, когда со счетом 2:4 проиграла тем же американцам.

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