Хоккеист Швеции выбросил свою медаль после финала молодежного чемпионата мира

Капитан сборной Швеции Лиас Андерссон после проигранного финального поединка сборной Канаде (1:3) в рамках молодежного чемпионата мира-2018 на церемонии вручения выбросил свою серебряную медаль болельщику на трибуны. Изначально при награждении хоккеист хотел просто взять ее в руки, не надевая на шею, однако ему дали понять, что ее все-таки нужно надеть.

Впрочем, получив свою награду, швед тут же ее снял и выбросил на трибуны.

The swedish captain just threw his silver medal over the glass? Way to represent @swedense kid. It’s pure class like that which deserves the C...#WorldJuniors #WJC2018 #GoCanadaGo pic.twitter.com/kVN3TSx1uC