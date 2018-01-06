Хоккеист Швеции выбросил свою медаль после финала молодежного чемпионата мира

Капитан сборной Швеции Лиас Андерссон после проигранного финального поединка сборной Канаде (1:3) в рамках молодежного чемпионата мира-2018 на церемонии вручения выбросил свою серебряную медаль болельщику на трибуны. Изначально при награждении хоккеист хотел просто взять ее в руки, не надевая на шею, однако ему дали понять, что ее все-таки нужно надеть.

Впрочем, получив свою награду, швед тут же ее снял и выбросил на трибуны.

The swedish captain just threw his silver medal over the glass? Way to represent @swedense kid. It’s pure class like that which deserves the C...#WorldJuniors #WJC2018 #GoCanadaGo pic.twitter.com/kVN3TSx1uC

— Mike Banks (@mbanks84) 6 января 2018 г.

Напомним, что в финальном поединке сборная Канады одержала победу на мировом первенстве для игроков до 20 лет у команды Швеции со счетом 3:1, а в игре за третье место команда США разгромила Чехию – 9:3.

Сборная России вылетела на стадии 1/4 финала, когда со счетом 2:4 проиграла тем же американцам.