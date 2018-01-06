"Инстаграм" разблокировал страницу "Аптекарского огорода"

Соцсеть Instagram разблокировала пользовательский доступ к аккаунту Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова ("Аптекарского огорода"). Его разблокировали вечером 5 января без объяснения причин, рассказала ТАСС администратор аккаунта, PR-директор "Аптекарского огорода" Ольга Архипова.

Страница "Аптекарского огорода" в Instagram была заблокирована 4 января. В администрации Ботанического сада МГУ предположили, что страница могла оказаться недоступной из-за ошибки, и направили в техподдержку Instagram письмо с требованием разблокировать аккаунт.

У аккаунта "Аптекарского огорода" в Instagram — @hortus_ru — около 298 тысяч подписчиков. По данным администрации учреждения, страница является самой популярной в сети Instagram среди ботанических садов мира.

Публикация от "Аптекарский огород" МГУ (@hortus_ru) Янв 5, 2018 at 10:20 PST

Находящийся в Москве Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" был основан Петром I в 1706 году. Площадь сада — 7 гектаров. Работает он круглый год. В выходные его посещают в среднем 7500 человек.