Взрыв в Кашмире унес жизни четырех полицейских

Как минимум четыре полицейских погибли в результате взрыва в индийском штате Джамму и Кашмир. Взрыв произошел на рынке в городе Сопор. Стражи порядка ведут расследование.

Сообщение об инциденте появилось в "Твиттере" полиции штата.

После распада Британской Индии в 1947 году Индия и Пакистан пережили три войны. На сегодняшний день армии двух стран в спорном Кашмире разделяет линия контроля, которая, однако, не является юридически признанной границей.