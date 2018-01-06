Пентагон опубликовал видео сопровождения российских Су-30

Министерство обороны США опубликовало смонтированную из нескольких отрывков видеозапись сопровождения двух российских истребителей Су-30 в небе над Балтикой. Уточняется, что перехват российских самолетов имел место 23 ноября и 13 декабря минувшего года.

Запись начинается с подъема по тревоге американских летчиков на военной авиабазе Зокняй в Литве в 2014 году. На следующем отрывке два американских истребителя F-15 23 ноября поднимаются на перехват двух российских Су-30. Сообщается, что перехват имел место "в международном воздушном пространстве возле Балтии". Второй отрывок видео, аналогичный первому, показывает сопровождение двух Су-30 13 декабря.

Заявляется, что американские истребители были подняты в воздух, так как российские самолеты "не передали коды, которых требуют авиадиспетчеры, а также не подавали план полетов", передает РИА Новости. В обоих случаях на перехват российских Су-30 поднимались пилоты 493-й истребительной эскадрильи 48-й авиационной группы ВВС США с базы Лейкенхет в Великобритании.

Контроль за воздушным пространством стран Балтии, не располагающих собственной авиацией для этого, осуществляют их союзники по НАТО, напоминает ТАСС. С 2004 года на литовской базе Зокняй базируется на ротационной основе четверка истребителей Североатлантического альянса. С апреля 2014 года еще четыре самолета размещены на авиабазе Эмари в Эстонии.

Минобороны России неоднократно заявляло, что полеты российской военной авиации выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.