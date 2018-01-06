Жозе Моуринью и Антонио Конте обменялись колкостями

Наставники двух ведущих английских клубов португалец Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед") и итальянец Антонио Конте ("Челси") в очередной раз сошлись в словесной дуэли. Моуринью, которого Конте сменил в стане "аристократов", троллит коллегу. Тот отвечает взаимностью...

Моуринью в разговоре с журналистами на днях заметил: "Если я не веду себя как клоун на бровке поля, значит потерял страсть к игре?" Английские "акулы пера" предположили, что португалец имел в виду тренера "Челси", который весьма экспансивен во время игры. Итальянец ответил: "Ему следует посмотреть на себя в прошлом", припоминая, что и Моуринью раньше бегал вдоль поля.

"Единственное, о чём хочу сказать, чтобы положить конец этой истории: да, я совершал ошибки в прошлом, находясь у бровки поля, — цитирует Чемпионат.Ru ответ наставника "МЮ". – Конечно, я постараюсь совершать меньше ошибок, но всё же не смогу избежать их совсем. А вот чего со мной не случалось и не случится никогда, так это дисквалификации за договорные матчи".

В словах португальского тренера есть намек на Конте, который, работая в Италии тренером "Ювентуса", был дисквалифицирован на четыре месяца за то, что не сообщил о договорном матче в далеком сезоне 2011 года.