"Ливерпуль" планирует приобрести Мареза из "Лестера" после ухода Коутиньо

Английский "Ливерпуль" в нынешнее зимнее трансферное окно намерен купить алжирского полузащитника "Лестер Сити" Рияда Мареза.

Как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на французское издание L'Equipe, такой вариант руководство "мерсисайдцев" готово сделать приоритетным после возможного ухода полузащитника Фелипе Коутиньо в испанскую "Барселону".

Вместе с "Лестером" Марез становился чемпионом Англии в сезоне 2015/16. За свой нынешний клуб алжирец выступает с 2013 года и сыграл в чемпионате Англии 144 игры, забив 37 голов.