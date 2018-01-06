Депутат украинской Рады рассказал о гражданстве Поклонской

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Российский Крым 1 час назад
Депутат украинской Рады рассказал о гражданстве ПоклонскойЧитайте нас в Telegram
Депутат Верховной Рады Украины Сергей Лещенко в эфире телеканала NewsOne попытался прояснить ситуацию с гражданством бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской. По словам нардепа, Государственная миграционная служба Украины не стала лишать Поклонскую украинского гражданства, так как не имеет документального подтверждения наличия у нее гражданства РФ.
Поклонская не могла стать депутатом Госдумы, не получив российский паспорт, уверен Лещенко. Однако в ответ на его запрос Государственная миграционная служба направила Лещенко официальное письмо о том, что ведомство не имеет документального подтверждения для постановки вопроса об утрате Поклонской украинского гражданства.
"У них нет данных о том, что она нарушила закон о гражданстве Украины о двойном гражданстве!" — заявил Лещенко.
Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины с 2002 по 2014 год, а после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года и последовавшего за этим референдума в Крыму возглавила прокуратуру республики. В 2016 году Поклонская стала депутатом Государственной думы РФ.
В 2016 году Генпрокуратура Украины возбудила против Поклонской уголовное дело по обвинению в государственной измене, напоминает РИА Новости. Сама она назвала это политически мотивированным.
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